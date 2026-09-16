Çin\'in Wuyuan ilçesinde sonbahar hasadı kurutulurken turist akını yaşanıyor

WUYUAN, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletine bağlı Wuyuan ilçesinde köylüler, sonbaharın gelişiyle birlikte hasat ettikleri ürünleri kurutmak için bambu tepsilere seriyor.

Renkli kurutma tepsileri ile beyaz duvarlı ve siyah kiremitli Hui tarzı evlerin oluşturduğu manzara ise çok sayıda turisti bölgeye çekiyor.