Çin\'in Wuyuan ilçesinde sonbahar hasadı kurutulurken turist akını yaşanıyor

Çin'in Wuyuan ilçesinde sonbahar hasadı kurutulurken turist akını yaşanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Wuyuan ilçesinde köylüler, sonbaharın gelişiyle hasat ettikleri ürünleri bambu tepsilere sererek kurutuyor. Renkli tepsiler ile beyaz duvarlı, siyah kiremitli Hui tarzı evlerin oluşturduğu manzara çok sayıda turisti bölgeye çekiyor.
WUYUAN, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletine bağlı Wuyuan ilçesinde köylüler, sonbaharın gelişiyle birlikte hasat ettikleri ürünleri kurutmak için bambu tepsilere seriyor.
Renkli kurutma tepsileri ile beyaz duvarlı ve siyah kiremitli Hui tarzı evlerin oluşturduğu manzara ise çok sayıda turisti bölgeye çekiyor.
Kaynak: Xinhua
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