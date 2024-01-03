Çin\'in Xinjiang Bölgesinde Yeni Enerjili Araçlar İçin Şarj İstasyonları Faaliyete Geçti

URUMQİ, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki otoyol hizmet alanlarında yeni enerjili araçlar için kurulan şarj istasyonları faaliyete geçti. Bu, ülkenin en batısındaki bölgede yeni enerjili araçlara yönelik bir şarj ağının kurulduğu anlamına geliyor.

Bölgenin ulaştırma departmanına göre 220.000 kilometreyi aşan geniş otoyol ağı boyunca 683 şarj ünitesi ve 1.147 şarj noktası bulunuyor.

Su anda Xinjiang'da yaklaşık 50.000 yeni enerjili araç bulunurken, bu sayı her geçen gün artıyor. Yeni enerjili araçların yaygınlaşmasıyla birlikte araç sahiplerinin şarj istasyonlarına yönelik talepleri de artıyor.