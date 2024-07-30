ÇEKİM TARİHİ: 19 Temmuz 2024
Havadan çekilmiş görüntüler
Çin'in Xinjiang bölgesinde yer alan Tianshan Dağları'nın eteklerinde, kırmızı tepeler, siyah Gobi çakılları ve yemyeşil bir göl suyu, doğanın fırçasıyla çizilmiş büyüleyici bir sanat eseri gibi görünen bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Toksun'dan bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'in Xinjiang bölgesindeki Tianshan Dağları büyüleyici bir manzaraya ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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