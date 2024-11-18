Çin'in Yasadışı Ziyareti

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en üst yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin Başkanı Zhao Leji 21-30 Kasım tarihleri arasında Portekiz, İspanya ve Yunanistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak.
Zhao, bu iyi niyet ziyaretlerini Portekiz Parlamentosu Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol ve Yunanistan Parlamentosu Başkanı Constantine Tassoulas'ın daveti üzerine gerçekleştirecek.
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