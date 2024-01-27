Çin\'in Yazılım ve Bilişim Teknolojisi Hizmetleri Sektörü Geliri 2023\'te Yüzde 13,4 Arttı

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetleri sektörünün geliri 2023'te önceki yıla göre yüzde 13,4 artarak 12,33 trilyon yuana (yaklaşık 1,73 trilyon ABD doları) ulaştı. 2022'ye göre artış hızı 2,2 yüzde puan yükseldi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın kısa süre önce açıklanan raporuna göre sektörde yıllık ticaret gelirleri 20 milyon yuanı aşan firma sayısı 2023'te 38.000'in üzerine çıktı.

Verilere göre sektörün karlılığı geçtiğimiz yıl sabit kalırken brüt karı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 13,6 artışla 1,46 trilyon yuana ulaştı ve kar artış oranı, 2022'ye göre 7,9 yüzde puan yükseldi.

Yazılım işi segmentindeki ihracatlar ise geçtiğimiz yıl yüzde 3,6 düşüşle 51,42 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.