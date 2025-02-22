Çin'in Yeni İletişim Uydu Fırlatışı

Çin, yeni iletişim uydusu "ChinaSat 10R"yi uzaya gönderdi.
Xinhua ajansının haberine göre, uydu, "Long March-3B" roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatış, "Long March" roketleriyle icra edilen 560'ncı başarılı taşıma görevi oldu.
Çince "Congşing" olarak adlandırılan ChinaSat uyduları, yüksek kalite ses, veri, radyo ve televizyon sinyali iletim hizmetleri sağlıyor.
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