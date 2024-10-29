Çin'in Yeni Uzay Seferi ve Taykonotlar Tanıtıldı

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Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na düzenleyeceği yeni sefere katılacak taykonotları tanıttı.

Xinhua'nın haberine göre, Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Şiçiang, düzenlediği basın toplantısında, "Şıncou-19" uzay mekiğiyle yörüngeye gönderilecek 3 kişilik ekibi açıkladı.

Lin, uzay istasyonuna yapılacak dördüncü insanlı seferde, taykonotlar Cay Şücı, Song Lingdong ve Vang Haozı'nın yer alacağını bildirdi.

Açıklamanın ardından üç taykonot basının karşısına çıktı.

Seferin komutanlığını üstlenecek 48 yaşındaki Cay, 2022'de "Şıncou-14" seferiyle uzay istasyonuna yolculuk etmişti.

İlk kadın uçuş mühendisi

Her ikisi de 1990 doğumlu taykonotlar Song Lingdong ve Vang Haozı ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak.

Song'un daha önce Çin Hava Kuvvetlerinde pilotluk, Vang'ın ise Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nde mühendislik yaptığı aktarıldı.

Halen Çin'in tek kadın uçuş mühendisi olan Vang, Çin'in insanlı uzay seferlerinde yer alan üçüncü kadın taykonot olacak.

Uzayda 6 ay görev yapacak taykonot ekibini taşıyacak "Şıncou-19" uzay mekiği, yarın yerel saatle 04.27'de ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılacak.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımının engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, 2 laboratuvar modülünden oluşan ve uzay teleskobu eklenmesi planlanan Tiengong Uzay İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı (Göksel Uyum)" çekirdek modülü 29 Nisan 2021, ilk laboratuvar modülü "Vıntien (Gökleri Aramak)" 24 Temmuz 2022, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien (Gökleri Düşlemek)" ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanırken istasyon "uygulama ve geliştirme" aşamasına geçti.

"Şüntien (Gökleri Dolaşmak)" adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona, "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.