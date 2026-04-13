Çin'in Yenilenebilir Enerji Şirketleri Petrol Krizinde Dev Karlar Kazanıyor

Yenilenebilir enerjiye milyarlarca dolar yatırım yapan Çin'in rüzgar ve güneş enerjisi şirketleri, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla başlayan petrol krizinde dev karlar kazanma yolunda ilerliyor. Bu kriz fosil yakıtlardan kaçışı hızlandırırken, birçok ülke için yenilenebilir enerji şebekeleri kurma hamlesi Çin teknolojisine yeni bir bağımlılık yaratıyor.

Çinli şirketler güneş panellerinden yüksek gerilim kablolarına ve devasa depolama bataryalarına kadar her alanda tam hakimiyet kurmuş durumda. Onlarca yıl boyunca yeşil enerjiye yüz milyarlarca dolar yatırım yapan Çin, bu alanı enerji bağımsızlığının temel taşı haline getirdi ve korumacı yaklaşımla küresel pazarda rakipsiz devler yarattı.

İran ile yaşanan savaş, Orta Doğu petrolüne bağımlılığın risklerini ortaya koydu ve hükümetler yenilenebilir enerjiye giden yolların Çin'den geçtiğini fark etti. Enerji kıtlığıyla karşı karşıya kalan ülkeler, şebekelerini yükseltmek için Çinli tedarikçilere yöneliyor. Trivium China'dan Cory Combs, bu durumun yenilenebilir enerjiye ilgiyi artırmak için doğru zaman olduğunu vurguladı.

Çin sadece donanımda değil, enerji akışını yöneten yazılımlarda da liderliği ele geçiriyor. Lityum-demir-fosfat gibi yeni nesil batarya kimyaları sayesinde maliyetler düştü ve Çin bu pillerin neredeyse tamamını üretiyor. BYD ve CATL gibi devler küresel pazarın en büyük oyuncuları olarak öne çıkıyor, bu üstünlük devasa iç pazardaki sert rekabetle perçinleniyor.