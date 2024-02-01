Çin\'in Yunnan Eyaleti, 2023 yılında 570 milyon yuan değerinde taze kesme çiçek ihraç etti

KUNMİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki önde gelen çiçek tedarikçisi olan Yunnan eyaleti, 2023 yılında 570 milyon yuan (yaklaşık 80 milyon ABD doları) değerinde taze kesme çiçek ihraç ederek üst üste 5. yılda da ülkedeki lider konumunu korudu.
Eyaletin merkezi Kunming'deki gümrük yetkilileri, Çin'in Laos ve Güneydoğu Asya'ya açılan en elverişli kara limanı olan Mohan'da 2023 yılında taze kesme çiçek ihracatının yüzde 39,3 artışla 150 milyon yuana ulaştığını bildirdi.
Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP), ihracatın daha da kolaylaştırılmasına ve tarifelerin düşürülmesine yardımcı oldu.
Merkezi Yunnan'ın Yuxi kentinde bulunan bir çiçek şirketinin müdür yardımcısı olan Tang Jun, "Şirketimizin gül, leylak ve diğer taze çiçekleri, RCEP'ten istifade ederek sıfır gümrükle Tayland pazarına girdi. Bu durum ise rekabet gücümüzü daha da artırdı" diye konuştu.
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