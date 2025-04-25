Çin\'in Yurt Dışı Yatırımları Artıyor

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in yurtdışındaki doğrudan yatırımları 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artışla 40,9 milyar ABD dolarına yükseldi.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong perşembe günü yaptığı basın toplantısında, 2025'in ilk çeyreğinde finansal olmayan sektörlerdeki yurtdışı doğrudan yatırımların yüzde 4,4 artışla 35,68 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelerdeki finansal olmayan doğrudan yatırımlar ise yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 artarak 8,87 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde yurtdışı sözleşmeli projelerin cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 34,18 milyar dolar olurken, bu tür yeni proje sözleşmelerinin değeri ise yüzde 26 artışla 58,67 milyar dolara yükseldi.