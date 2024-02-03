Çin, iş ortamını iyileştirmek için tedbirleri değerlendirdi

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BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Başbakan Li Qiang başkanlığında ülkenin iş ortamını daha da iyileştirmeye yönelik tedbirleri değerlendirmek üzere bir yürütme toplantısı düzenledi.

Cuma günü düzenlenen toplantıda para cezalarının düzenlenmesi, denetlenmesi ve uygulanmasına ilişkin bir genelge gözden geçirilerek kabul edildi ve bazı idari düzenlemelerin değiştirilmesine ve yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Katılımcılara acil durum yönetiminin nasıl güçlendirileceği ve geliştirileceği konusunda bilgi verilirken yağmur, kar ve donma gibi hava koşullarından kaynaklanan güncel ve olası afetlere yönelik düzenlemeler yapıldı.

Toplantıda, ekonomideki aşağı yönlü baskıyla başa çıkma ve ticari kuruluşların güvenini artırma amacıyla piyasa odaklı, hukuk temelli ve uluslararasılaşmış bir iş ortamının oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı.

Toplantıda, ticari kuruluşların öne çıkan endişelerine yanıt vermek, büyük ve birleşik bir ulusal pazarın gelişimini hızlandırmak, makro politika yöneliminin tutarlılığının değerlendirilmesini güçlendirmek ve istikrarlı, şeffaf ve öngörülebilir bir politika ortamı oluşturmak için daha fazla çabanın gösterilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Toplantıda, para cezalarını içeren idari düzenlemelerin sistematik bir şekilde yönetilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, işletmelerin ve halkın meşru hak ve menfaatlerinin daha iyi korunması için keyfi para cezalarının düzeltilmesinin yoğunlaştırılması gerektiği belirtildi.

Toplantıda 8 idari düzenlemenin bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve 13 idari düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Toplantıda acil durum yönetiminin insanların güvenliği ve sosyal istikrarla ilgili olduğuna vurgu yapılarak, acil durum müdahale planları sisteminin güçlendirilmesi ve ülkenin acil durumlara müdahale etme, büyük güvenlik risklerini önleme ve etkisiz hale getirme yeteneğinin etkin bir şekilde geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca yağmur, kar ve dondurucu hava koşullarından kaynaklanan afetlerin önlenmesi ve bunlara müdahale edilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Öte yandan halkın mutlu ve huzurlu bir Bahar Bayramı tatili geçirebilmesi için yetkililerden aşırı hava koşullarının olumsuz etkilerini azaltmak için ellerinden geleni yapmaları istendi.