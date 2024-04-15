GUANGZHOU, 15 Nisan (Xinhua) -- Kanton Fuarı diye de bilinen 135. Çin İthalat ve İhracat Fuarı, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Pazartesi günü başladı.
Pazar günü itibarıyla 215 ülke ve bölgeden yaklaşık 149.000 alıcı fuar için ön kayıt işlemlerini tamamladı. Bu sayı, bir önceki fuara göre katılımda yüzde 17,4 gibi kayda değer bir artışa işaret ediyor.
ABD, Ortadoğu ülkeleri, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil olan ülkeler ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyesi ülkelerden gelen alıcı sayısındaki artışla birlikte yabancı alıcıların fuara katılım isteğinin güçlendiği görülüyor.
5 Mayıs'a kadar sürecek olan ve yaklaşık 74.000 sergi standına sahip fuarda 29.000'in üzerinde katılımcının yer alması bekleniyor.
1,55 milyon metrekarelik bir alana yayılan fuar akıllı imalat, yeni enerjili araçlar, lityum bataryalar ve güneş pilleri gibi çeşitli sektörleri kapsıyor.
Organizatörlerce planlanan 600'ün üzerinde ticari tanıtım etkinliği, fuarın kapsam ve erişimini daha da artırıyor.
1957 yılında başlatılan ve yılda iki kez düzenlenen fuar, Çin'in dış ticaretinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Çin İthalat ve İhracat Fuarı Guangzhou'da Başladı - Son Dakika
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