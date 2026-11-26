Çin, Japonya'ya Çin'deki kimyasal silahların imhasını hızlandırma çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lahey'deki 31. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Konferansı'nda Çin, Japonya'ya Çin'de bıraktığı kimyasal silahların imhasını hızlandırma çağrısı yaptı. Çin, uzun süreli gecikmelerin 'kimyasal silahlardan arındırılmış dünya' hedefine ulaşmayı engellediğini belirtti.
LAHEY, 26 Kasım (Xinhua) -- Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen 31. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Taraf Devletler Konferansı Oturumu kapsamında Çin heyetinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yan etkinlik, 25 Kasım 2026.
Çarşamba günü oturum sırasında Japonya'ya Çin'de terk ettiği kimyasal silahların imhasını hızlandırma çağrısında bulunan Çin, sorunu ele alma konusunda yaşanan uzun süreli gecikmelerin "kimyasal silahlardan arındırılmış bir dünya" hedefine ulaşılmasının önündeki başlıca somut engellerden biri olmaya devam ettiğini belirtti. (Fotoğraf: Shao Haijun/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?