LAHEY, 26 Kasım (Xinhua) -- Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen 31. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Taraf Devletler Konferansı Oturumu kapsamında Çin heyetinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yan etkinlik, 25 Kasım 2026.

Çarşamba günü oturum sırasında Japonya'ya Çin'de terk ettiği kimyasal silahların imhasını hızlandırma çağrısında bulunan Çin, sorunu ele alma konusunda yaşanan uzun süreli gecikmelerin "kimyasal silahlardan arındırılmış bir dünya" hedefine ulaşılmasının önündeki başlıca somut engellerden biri olmaya devam ettiğini belirtti. (Fotoğraf: Shao Haijun/Xinhua)