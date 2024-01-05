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Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Dört Meteoroloji Uydusunu Başarıyla Uzaya Gönderdi - Son Dakika
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Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Dört Meteoroloji Uydusunu Başarıyla Uzaya Gönderdi

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden dört meteoroloji uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydular, ticari meteorolojik veri hizmetleri sağlamak üzere kullanılacak.

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi\'nden Dört Meteoroloji Uydusunu Başarıyla Uzaya Gönderdi
05.01.2024 - 17:49,
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JİUQUAN, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin, Cuma günü Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden dört meteoroloji uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.

Tianmu-1 meteoroloji takım uydusuna ait uydular Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 19.20'de fırlatıldı ve planlanan yörüngeye girdi.

Uydular, ağırlıklı olarak ticari meteorolojik veri hizmetleri sağlamak üzere kullanılacak.

Fırlatma, Kuaizhou-1A roketlerinin 25'inci uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Dört Meteoroloji Uydusunu Başarıyla Uzaya Gönderdi - Son Dakika
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