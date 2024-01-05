Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi\'nden Dört Meteoroloji Uydusunu Başarıyla Uzaya Gönderdi

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JİUQUAN, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin, Cuma günü Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden dört meteoroloji uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.
Tianmu-1 meteoroloji takım uydusuna ait uydular Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 19.20'de fırlatıldı ve planlanan yörüngeye girdi.
Uydular, ağırlıklı olarak ticari meteorolojik veri hizmetleri sağlamak üzere kullanılacak.
Fırlatma, Kuaizhou-1A roketlerinin 25'inci uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
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