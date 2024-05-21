Çin-Kaliforniya İş Forumu, iş ilişkilerini ve ticari işbirliğini genişletmek amacıyla düzenlendi - Son Dakika
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Çin-Kaliforniya İş Forumu, iş ilişkilerini ve ticari işbirliğini genişletmek amacıyla düzenlendi

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Çin-Kaliforniya İş Forumu, iki ülke yetkililerini, iş örgütlerini ve şirketleri bir araya getirerek iş ilişkilerini ve ticari işbirliğini genişletmeyi hedefliyor. Çin'in Los Angeles Başkonsolosu Guo Shaochun, forumda yaptığı konuşmada, Çin'in Kaliforniya eyaletinin en büyük ticaret ortağı olduğunu ve Çin sermayeli şirketlerin en büyük görünürlüğe sahip olduğu eyaletin Kaliforniya olduğunu belirtti. Forum, Çin-ABD ilişkilerinin gelişimini teşvik ederek daha derin iletişim ve geniş çaplı iş fırsatları sağlamayı amaçlıyor.

21.05.2024 14:30
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LOS ANGELES, 21 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Çin- Kaliforniya İş Forumu, iş ilişkilerini ve ticari işbirliğini genişletmek amacıyla iki ülkeden yetkilileri, iş örgütlerini ve şirketleri bir araya getirdi.

Pazartesi günü düzenlenen forumda konuşan Çin'in Los Angeles Başkonsolosu Guo Shaochun, Çin'in, Kaliforniya eyaletinin en büyük ticaret ortağı olduğunu ve ABD'deki tüm eyaletler arasında Çin sermayeli şirketlerin en büyük görünürlüğe sahip olduğu eyaletin Kaliforniya olduğunu söyledi. Büyükelçiye göre ikili ekonomik ve ticari işbirliği, istihdam ve ekonomide büyümeyi kolaylaştırarak hem Çin hem de ABD halklarına fayda sağladı.

Çin-Kaliforniya İş Forumu'nu daha derin iletişim ve daha geniş çaplı iş fırsatları için önemli bir platform olarak nitelendiren Guo, forumun alt ulusal işbirliğini canlandıracağını ve Çin-ABD ilişkilerinin sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik edeceğini söyledi.

Bu yılki foruma onlarca eyaletten 150'yi aşkın üst düzey iş dünyası lideri ve ticaret yetkilisinden oluşan bir Çin heyeti katıldı. Bu yılın onur konuğu kenti ise Shanghai oldu.

Çin Eyaletleri ve ABD Kaliforniya Ticaret ve Yatırım İşbirliği Ortak Çalışma Çerçevesi kapsamında her yıl düzenlenen ekonomik ve ticari bir etkinlik olan forum, Kaliforniya ile Çin'deki ilgili eyalet ve kentler arasında ticaret ve yatırım alanlarında faydaya dayalı işbirliğini artırmak amacıyla kuruldu.

2016 yılından bu yana düzenlenen beş foruma toplamda 2.100'den fazla katılımcı iştirak etti.

Kaynak: Xinhua

Los Angeles, Kaliforniya, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Kaliforniya İş Forumu, iş ilişkilerini ve ticari işbirliğini genişletmek amacıyla düzenlendi - Son Dakika

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