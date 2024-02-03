Çin, Kazakistan\'a Oto İhracat Lojistik Merkezi Projesi Başlattı

Güncel

LANZHOU, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'dan kalkan ve 261 araç taşıyan bir tren Cuma günü Kazakistan'ın Almatı şehrine doğru yola çıkarak bir oto ihracat lojistik merkezi projesi başlatılmış oldu.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Horgos limanı üzerinden yoluna devam edecek olan trenin 12 gün içinde Almatı'ya varması bekleniyor.

Gansu (Lanzhou) Uluslararası Kara Limanı yetkilisi Zhang Zheng, lojistik dağıtım merkezinin, Çin genelinde üretilen ve Çin-Avrupa yük trenleri ile ihraç edilecek araçlar için bir merkez olacağını söyledi.

Zhang, merkezin, hizmet ticareti işletmelerinin yerleşmesine ve Çin'in diğer bölgelerinden otomobil ve parça toplanması ve bunların taşınması yoluyla eksiksiz bir otomobil ihracatı dağıtım tedarik zinciri sistemi kurulmasına yardımcı olacağını söyledi.

Gansu (Lanzhou) Uluslararası Kara Limanı, Kuşak ve Yol işbirliği için önemli bir uluslararası lojistik merkezi. Liman, son yıllarda otomobil ihracatı fırsatını yakalayarak araç muayenesi, gümrük beyannamesi, lojistik ve taşımacılığı kapsayan gelişmiş bir tam süreç otomobil hizmet endüstrisi zinciri oluşturdu.