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Çin, kırsal kesimin sağlıklı kalkınmasına odaklanıyor - Son Dakika
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Çin, kırsal kesimin sağlıklı kalkınmasına odaklanıyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, kırsal kesimin sağlıklı şekilde kalkınması için yapılan çalışmaların önemini vurguladı. Sağlık desteği sağlama konusunda elde edilen başarıların pekiştirilmesi ve yoksulluğun nüksetmesini önlemeye yönelik tedbirlerin uygulanması hedefleniyor. Ayrıca, temel sağlık hizmeti sistemini geliştirme ve kırsal bölgelerde doktorların görev yapmasını sağlama çalışmaları devam edecek.

Çin, kırsal kesimin sağlıklı kalkınmasına odaklanıyor
17.12.2023 - 13:21,
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ÇEKİM TARİHİ: 15 Aralık 2023

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, kırsal kesimin sağlıklı şekilde kalkınması yönünde yapılan çalışmalarda kaydedilen ilerlemeye dikkat çekerken bu çalışmaların kırsal kesimin topyekün yeniden canlandırılmasındaki rolünü vurguladı.

"Daha önce yoksullaşmış olanlara sağlık desteği sağlama konusunda elde edilen başarıların pekiştirilip artırılması, kırsal alanların yeniden canlandırılmasında temel rol oynuyor. Hastalık nedeniyle yoksulluğun nüksetmesini önlemeye yönelik izleme mekanizmasını geliştirmeye devam etmeli, bu tür vakalar için yardım mekanizmasını iyileştirmeli, düzenli incelemeler yapmalı ve ilgili tedbirlerin uygulanması takip edilmeli. Böylece hastalıklardan kaynaklanan yoksulluğun büyük ölçüde tekrarlanmasını önleyebiliriz. Bu arada temel sağlık hizmeti sistemini daha da geliştirecek, sağlık çalışanları tarafından yürütülen düzenli tıbbi muayene mekanizmaları ile bunların yayılmasını güçlendireceğiz. Amacımız, kırsaldaki tıp ve sağlık hizmetlerini evrensel düzeye ulaştırmak, kırsal bölgelerde doktorların görev yapmasını sağlamak ve kırsal bölge sakinlerinin tıbbi tedaviye zamanında erişimini kolaylaştırmak. Öte yandan kırsal kesimin sağlıklı olması için araştırıp çalışmaya devam edeceğiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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