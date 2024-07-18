Çin Komünist Partisi, 10 yıllık ekonomik hedefleri belirlemek için reform oturumunu tamamladı - Son Dakika
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Çin Komünist Partisi, 10 yıllık ekonomik hedefleri belirlemek için reform oturumunu tamamladı

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP), ülkenin gelecek 10 yıldaki ekonomik hedeflerini belirleyecek olan reform oturumu başkent Pekin'de sona erdi. Oturum sonucunda, Çin'in modernleşmesini ilerletmek için reformun derinleştirilmesine karar verildi ve 2035 yılına kadar yüksek standartlı bir sosyalist piyasa ekonomisi inşa edilmesi hedeflendi. Ayrıca, eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın Merkez Komite'den istifa ettiği ve Roket Kuvvetleri'nin başındaki Korgeneral Sun Jinming'in partiden ihraç edildiği bildirildi.

18.07.2024 18:15
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Çin'i yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP), ülkenin gelecek 10 yıldaki ekonomik hedeflerini tayin edecek reform konulu 3. Genel Oturumu (plenum), başkent Pekin'de sona erdi.

Xinhua ajansının haberine göre, ÇKP'nin Ekim 2022'de düzenlediği 20. Ulusal Kongresi'nde 5 yıllığına seçilen Merkez Komitenin 15 Temmuz 2024'te başlayan 3. Genel Oturumu tamamlandı.

Oturumun sonuç bildirisinde, Çin modernleşmesini ilerletmek için reformun kapsamlı bir şekilde derinleştirilmesine ilişkin karar kabul edildi.

Bildiride, "2035 yılına kadar, her bakımdan yüksek standartlı bir sosyalist piyasa ekonomisi inşa etmeyi tamamlamış, Çin özelliklerine sahip sosyalizm sistemini daha da geliştirmiş, sistemimizi ve yönetişim kapasitemizi genel olarak modernize etmiş ve temelde sosyalist modernizasyonu gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerine yer verildi.

Tüm bunların, Çin'i bu yüzyılın ortalarına kadar her bakımdan büyük ve modern bir sosyalist ülke haline getirmek için sağlam bir temel oluşturacağı kaydedilen bildiride, kararda belirtilen reform görevlerinin Çin'in 2029 yılında 80. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağı zamana kadar tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Eski Dışişleri Bakanı Çin Gang, Merkez Komite'den istifa etti

Bildiride, eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın Merkez Komite'den istifa ettiği ve istifasının kabul edildiği belirtiliyor.

Çin'de geçen yıl bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın, 27 Şubat 2024'te Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden "istifa ettiği" bildirilmişti.

Roket Kuvvetleri'nin başındaki Korgeneral Sun Jinming, partiden ihraç edildi

Bildiride, Çin'in nükleer cephaneliğini denetleyen Roket Kuvvetlerinden bir başka üst düzey general hakkında daha yolsuzlukla mücadele soruşturması açıldığı duyuruldu.

Bu kapsamda Roket Kuvvetleri'nin başındaki Korgeneral Sun Jinming'in partiden ihraç edildiği açıklandı.

27 Haziran 2024'te eski savunma bakanları Li Şangfu ve Vey Fınghı hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Ordudaki yolsuzluk soruşturmaları

Şi, 2012'de Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve ardından devlet başkanı olmasından itibaren yolsuzlukla mücadeleyi en temel politikalarından biri haline getirmişti.

Şi iktidarında parti, devlet yönetimi ve kamu işletmelerini kapsayan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında çok sayıda üst düzey yetkili hedef alınırken, soruşturmaların siyasi çizgiye bağlılığı sağlamak, rakipleri ve muarızları elemine etmek için kullanıldığı da iddia ediliyor.

Yolsuzlukla mücadele kampanyasında daha önce silahlı kuvvetlerin bazı üst düzey yetkilileri hakkında soruşturma yürütülmüştü.

Merkezi Askeri Komisyonun eski başkan yardımcılarından General Guo Boşiong, 2016'da rüşvet vermekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen General Şü Cayhou, askeri mahkemeye çıkarılamadan 2015'te kanserden hayatını kaybetmişti.

Merkezi Askeri Komisyon Üyesi ve Genelkurmay Dairesi Başkanı General Fang Fınghui 2017'de aniden ortadan kaybolmuş, ardından 2018'de Komünist Partiden ihraç edilmiş ve 2019'da yolsuzluktan ömür boyu hapse çarptırılmıştı.

Roket Kuvvetlerine soruşturma

Yolsuzluk soruşturmaları, yakın zamanda Çin Halk Kurtuluş Ordusunun stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerini hedef almıştı.

Merkez Askeri Komisyon bünyesindeki Disiplin Teftiş Komisyonu, 28 Temmuz 2023'te, Roket Kuvvetlerinin mevcut komutanı Li Yüçao ile yardımcısı Liu Guangbin'in yanı sıra eski yardımcısı Cang Cıncong'un soruşturulduğunu bildirmişti. Komutan ve yardımcısı görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar yapılmıştı.

Li'den önceki Savunma Bakanı Vey Fınghı'nın bir dönem komutanı olduğu kuvveti hedef alan soruşturma, silahlı kuvvetlerde yolsuzlukla mücadele kampanyasının süreceğinin işaretini vermişti.

Kaynak: AA

Korgeneral, Pekin, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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