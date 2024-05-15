Çin, kruvaziyer gemilerinde seyahat eden yabancı turist gruplarına vizesiz giriş izni veriyor

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BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin, kruvaziyer gemilerinde seyahat eden yabancı turist gruplarının ülkenin kıyı şeridindeki tüm kruvaziyer limanlarından vizesiz giriş yapmasına izin veren bir politikayı Çarşamba günü uygulamaya koydu.

Çin Ulusal Göç İdaresi (NIA), iki veya daha fazla yabancıdan oluşan ve Çinli seyahat acenteleri tarafından organize edilen veya karşılanan turist gruplarının Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Sanya gibi 13 Çin kentindeki kruvaziyer limanları üzerinden Çin'e vizesiz giriş yapabileceğini kaydetti.

Vize muafiyetiyle Çin'de en fazla 15 gün kalabilecek olan turistler ülkedeki kıyı eyaletlerini, belediyeleri, özerk bölgeleri ve Beijing'i ziyaret edebilecek.