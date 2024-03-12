Çin Kültür ve Turizm Sektörü 2023'te Güçlü Bir Büyüme Kaydetti

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BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanı Sun Yeli, ülkenin kültür ve turizm sektörlerinin 2023 yılında sağlam bir toparlanma ve güçlü bir büyüme kaydettiğini söyledi.

Çin'in yıllık ulusal yasama oturumunun kapanışının ardından Pazartesi günü basın mensuplarıyla bir araya gelen Sun, "Turizmdeki hızlı artış iç talebin canlanmasında, istihdamın teşvik edilmesinde, pazarın hareketlenmesinde ve güvenin pekiştirilmesinde çok önemli bir rol oynadı" dedi.

Geçtiğimiz kış sezonunda ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde buz ve kar turizminde büyük bir canlanma görüldü. Sun, sadece Heilongjiang eyaletinde geçen yılın Kasım ayından Şubat ayına kadar turist sayısının 120 milyona ulaştığını ve 170 milyar yuan (yaklaşık 23,95 milyar ABD doları) tutarında turizm geliri elde edildiğini belirtti.

Geçen yıl ülke genelinde de bir turizm patlaması yaşandı. Sun, yerli turistlerin 2023 yılında yaklaşık 4,9 milyar seyahat gerçekleştirdiğini ve toplam turizm harcamalarının ise 5 trilyon yuana yaklaştığını kaydetti.

Sahne sanatları pazarı da geçen yıl gelişme kaydetti. Yaklaşık 440.000 fiili ticari gösteri sahnelenirken, 50 milyar yuanı aşkın gelir elde edildi. Bakan, çevrimiçi performans etkinliklerinin daha da popüler hale geldiğini belirterek, bu alanda gelirlerin yaklaşık 200 milyar yuanı aştığını ve 770 milyon katılımcının kaydedildiğini belirtti.