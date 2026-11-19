Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik bölgesinde açıklığı ve bağlantısallığı daha fazla geliştirerek serbest ticaret bölgesi vizyonunun ilerletilmesi çağrısında bulundu.

Şi, Çin'de düzenlenen 33. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nin açılışında konuştu.

APEC'in kurulmasından bu yana geçen 30 yılda Asya-Pasifik bölgesinin hızlı bir ekonomik büyümeye tanıklık ettiğini, açıklığa dayalı işbirliğinin bölgenin kalkınmasına ve canlanmasına katkı sağladığını ifade eden Şi, gelecekte de ekonomik entegrasyonun ilerletilmesinin, parçalı ve dışlayıcı değil açık ve bütünleştirici işbirliğinin bölge ülkelerinin tercihi olması gerektiğini vurguladı.

Şi, bölge ülkelerinin serbest ve açık ticareti savunması, serbest dolaşımın önündeki engelleri kaldırması ve ekonomik büyümeye daha fazla alan açması gerektiğini belirterek, "Asya-Pasifik serbest ticaret bölgesi, APEC üyelerinin ortak vizyonudur. Farklı ekonomik ve ticari anlaşmaların uyumlaştırılması, ticaretin teşviki, yatırımların kolaylaştırılması ve dijitalleşmeyle ticaret ve yatırımların önündeki engelleri azaltmak için çaba göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Asya Pasifik topluluğu oluşturmak için girişimciliği ve inovasyonu teşvik etmek gerektiğinin altını çizen Şi, "Bilimsel ve teknolojik işbirliğini cesaretlendirmek, inovasyon sonuçlarının ticarileştirilmesini kolaylaştırmak, açık, eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir işbirliği ortamı yaratmak hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Çin lideri, APEC çerçevesindeki pratik işbirliğini geliştirmek üzere 20 milyon dolar kaynak sağlayacaklarını, Şıncın kentinde Asya Pasifik Topluluğu Çalışmaları Merkezi kuracaklarını, dijital teknoloji, sınır aşırı veri transferi, temiz enerji ve KOBİ'lerin desteklenmesi için işbirliği kurumları oluşturacaklarını kaydetti.

33. APEC Zirvesi, Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1993'te toplamıştı. Çin, daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.