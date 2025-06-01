Çin Limanlarında Yük İşlem Hacmi Artıyor

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'deki limanların yük işlem hacmi, 2025'in ilk dört ayında istikrarlı biçimde artarak, dış belirsizliklere rağmen dünyanın ikinci en büyük ekonomisinin direncinin sürdüğünü ortaya koydu.

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre ocak-nisan döneminde ülke genelindeki limanlarda kargo işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 5,75 milyar tona yükseldi.

Ticaretin sağlıklı şekilde devam ettiğinin önemli göstergelerinden olan konteyner işlem hacmi ise aynı dönemde yıllık yüzde 7,9 büyüme kaydederek 110 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) seviyesine ulaştı.

Nisan ayında ise limanlardaki kargo işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artışla 1,53 milyar ton olarak gerçekleşti. Buna göre artış oranı, mart ayındaki yüzde 4,9'a göre küçük bir düşüş sergiledi.