Çin Makine Endüstrisi 2023\'te Gelir ve Kar Artışı Elde Etti

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin'in makine endüstrisi bazı zorluklara rağmen 2023 yılında istikrarlı gelir ve kar artışı elde etti.
Çin Makine Endüstrisi Federasyonu'nun verilerine göre, sektörün gelirleri geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 29,8 trilyon yuana (yaklaşık 4,19 trilyon ABD doları) ulaşırken, elde ettiği kar bir yıl öncesine göre yüzde 4,1 artarak yaklaşık 1,8 trilyon yuana yükseldi.
2023 yılı sonu itibarıyla, belirlenen büyüklüğün üzerindeki makine işletmelerinin sayısı bir önceki yıla göre 10.000 artarak 121.000'e ulaştı.
Büyük makine işletmelerinin toplam varlıkları önceki yıla göre yüzde 9,9 artışla 36 trilyon yuan olarak gerçekleşti.
Belirlenen büyüklüğün üzerindeki işletmeler, yıllık ana iş geliri 20 milyon yuan veya daha fazla olanları içeriyor.
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