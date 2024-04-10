Çin Maliye Bakanlığı, Fitch Ratings'in kredi notu düşüşünü üzücü buldu

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, Fitch Ratings derecelendirme kuruluşunun ülkenin kredi notu görünümünü düşürmesinin üzücü olduğunu belirtti.
Bakanlık, Fitch'in Çin'in devlet kredi notunu sabit tutmaya karar verdikten sonra aynı gün içinde kredi notunu durağandan negatife çevirmesiyle ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.
Bakanlık açıklamasında, Fitch'in kredi derecelendirme sisteminin, Çin'in mali politikalarının artan ekonomik büyüme ve makro kaldıraç oranını istikrara kavuşturma üzerindeki olumlu etkilerini etkili şekilde yansıtamadığı belirtildi.
Bakanlık, Çin'in açık-gayrisafi yurtiçi hasıla oranını 2024 yılında yüzde 3'te tutma planının genel anlamda "ölçülü ve makul" olduğunu, bunun ekonomik büyümeyi istikrara kavuşturmaya, hükümetin borç seviyesini kontrol etmeye ve gelecekteki potansiyel risk ve zorluklar için politika alanı ayırmaya yardımcı olacağını söyledi.
Açıklamada, Çin ekonomisindeki uzun vadeli olumlu ivmenin sabit kaldığı ve Çin hükümetinin sağlam devlet kredisini sürdürme kabiliyet ve kararlılığının değişmediği belirtildi.
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Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
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