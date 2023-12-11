Çin Merkez Bankası, Sırbistan ile yuan takas düzenlemeleri için anlaşma imzaladı

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Merkez Bankası'nı gösteren arşiv fotoğrafı. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada Sırbistan Merkez Bankası ile Sırbistan'da yuan takas düzenlemelerinin oluşturulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

Bu hamlenin, iki ülkedeki işletmeler ve finans kurumlarının sınır ötesi işlemlerde yuan kullanmalarına yardımcı olacağı ve ikili ticaret ve yatırımın kolaylaştırılmasını daha da teşvik edeceği belirtildi.