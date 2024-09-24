Çin Merkez Bankası Yeni Politika Araçları Oluşturacak

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BEİJİNG, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, menkul kıymetler borsasının istikrarlı gelişimini desteklemek üzere yeni para politikası araçları yaratacak.

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, Salı günü düzenlenen basın toplantısında merkez bankasının menkul kıymet, fon ve sigorta şirketlerinin, varlık teminatlandırma yoluyla merkez bankasından likidite elde etmesine yönelik bir swap programı oluşturacağını söyledi.

Pan, programın şirketlerin fon bulma ve hisse varlıklarını artırma yeteneğini büyük ölçüde artıracağını belirtti.

Pan, merkez bankasının ayrıca borsaya kayıtlı şirketlere ve onların önde gelen hissedarlarına hisse geri alımı ve hisse artırımı için kredi verme konusunda bankalara yol gösterecek özel bir yeniden borç verme imkanı oluşturacağını da ifade etti.