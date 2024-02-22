Çin merkezli I-Soon şirketi, NATO ve 10'u aşkın ülkenin kamu kurumlarını hedef aldı - Son Dakika
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Çin merkezli I-Soon şirketi, NATO ve 10'u aşkın ülkenin kamu kurumlarını hedef aldı

Çin merkezli I-Soon şirketi, NATO ve 10\'u aşkın ülkenin kamu kurumlarını hedef aldı

ABD merkezli SentinelLabs tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin merkezli siber güvenlik firması I-Soon'un, NATO ve 10'u aşkın ülkenin kamu kurumlarını hedef aldığı iddia edildi. İncelemeler sonucu elde edilen belgeler, Çin'in siber casusluk ekosisteminin olgunlaşan doğasını ortaya koymaktadır.

22.02.2024 17:59
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Çin merkezli siber güvenlik firması I-Soon'un, NATO'yu ve 10'u aşkın ülkenin kamu kurumlarını hedef aldığı öne sürüldü.

ABD merkezli Siber güvenlik firması SentinelLabs'tan yapılan açıklamaya göre, firmanın güvenlik analistleri, açık yazılım geliştirme platformu GitHub'a kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından yüklenen ve I-Soon şirketinin elinde bulundurduğu iddia edilen hassas belgeleri inceledi.

İncelemeler sonucu "Çin'de kamu kurumlarıyla ortak çalışan" I-Soon'un, aralarında NATO'nun da bulunduğu çeşitli kurum ve üniversitelerin yanı sıra, 10'u aşkın ülkenin kamu kurumlarını hedef aldığı iddia edildi.

Söz konusu belgelerin "gerçekliğinin" kesin olarak doğrulanamadığı ifade edilirken, SantinelLabs'ın analistlerinin açıklamasında, "Sızıntı, bugüne kadar kamuya açık olarak görülen en somut ayrıntılardan bazılarını sunmakta ve Çin'in siber casusluk ekosisteminin olgunlaşan doğasını ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin merkezli I-Soon şirketi, NATO ve 10'u aşkın ülkenin kamu kurumlarını hedef aldı - Son Dakika
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