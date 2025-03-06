Çin Mobil Endüstrisi Global Liderliğe Koşuyor - Son Dakika
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Çin Mobil Endüstrisi Global Liderliğe Koşuyor

GSMA Genel Müdürü Granryd, Çin'in mobil sektördeki ölçek ve inovasyonuyla global öncülüğünü vurguladı.

06.03.2025 15:23
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BARSELONA, 6 Mart (Xinhua) -- Dünya mobil iletişim endüstrisinin çıkarlarını temsil eden GSMA'nın Genel Müdürü Mats Granryd, ölçek ve inovasyonun bir araya gelmesinin Çin'in mobil endüstrisini küresel olarak ön sıralara taşıdığını söyledi.

Barselona'da düzenlenen 2025 Mobil Dünya Kongresi'nin de organizatörü olan GSMA'nın yöneticisi Granryd, salı günü Xinhua ile yaptığı söyleşide Çinli şirketlerin yapay zeka ve 5G gibi en son teknolojileri hızla uygulamaya geçirerek bu alanda öncülük ettiğini belirtti.

Çin'in sağlam ve gelişmiş bir sektör yaratmak için mobil ekosistemin kilit önemdeki tüm bileşenlerini başarılı şekilde entegre ettiğini belirten Granryd, "Çin'deki mobil pazarın ölçeği, yeni teknolojilerin benimsenmesini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Bunun uzun vadede nasıl gelişeceğini görmek gerçekten ilginç olacak" dedi.

GSMA'nın Pazarlamadan Sorumlu Başkanı Lara Dewar ise Çin'in durmaksızın devam eden inovasyon hamlesinin altını çizdi. Ülkeyi sık sık ziyaret eden Dewar, tanık olduğu gelişmelerden sürekli olarak ilham aldığını belirterek, Çin'in şu anda bir milyardan fazla kullanıcıya hizmet veren 5G ağlarını genişletme konusundaki kararlılığını vurguladı. Dewar, "Çin'in bu sektör üzerindeki etkisi yadsınamaz" dedi.

Hem Granryd hem de Dewar, işbirliğinin önemine işaret etti. Granryd, uluslararası işbirliğinin mobil sektörün ekonomik potansiyelini ortaya çıkarmada "hayati" bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Shanghai'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi çerçevesinde Çin'in teknolojik ilerlemelerine ilk elden tanıklık edeceği için heyecanlı olduğunu belirten Dewar, "Ülkeyi ziyaret etmek ve teknolojinin hayat bulmasına tanıklık etmek müthiş olacak" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Mobil Endüstrisi Global Liderliğe Koşuyor - Son Dakika

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