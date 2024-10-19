Çin-Moğolistan İlişkileri 75. Yıldönümünde Kutlandı

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BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong ve Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene, Çin'in başkenti Beijing'de Çin ile Moğolistan arasında diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yıldönümünü kutlamak üzere düzenlenen resepsiyona katılarak birer konuşma yaptı, 18 Ekim 2024.

Li, Cuma günü düzenlenen resepsiyonda Çin-Moğolistan ilişkilerinin iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana kayda değer ilerleme kaydettiğini ifade etti. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)