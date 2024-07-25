Çin, Myanmar\'dan kaçak uyuşturucu kaçakçılarını iade aldı

Güncel

KONUM: Beijing, Çin

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri/ Yapay zeka ile destelenmiş seslendirme

Yıllardır Myanmar'ın kuzeyinde kaçak olan ve Çin polisi tarafından aranan üç uyuşturucu kaçakçısı, iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği çerçevesinde Çin'e iade edildi.

Çin'e iade edilen üç kaçağın, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağının kilit üyeleri oldukları ve uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere çok sayıda büyük kaçakçılık vakasına karıştıklarından şüpheleniliyor.

Anons (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri

Yıllardır Myanmar'ın kuzeyinde kaçak olan ve Çin polisi tarafından aranan üç uyuşturucu kaçakçısı, iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği çerçevesinde Çin'e iade edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)