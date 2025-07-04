Çin-Nadir Element İhracatı Sorun Değil

BERLİN, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, nadir toprak elementleri ihracatının Çin ve Avrupa arasında hiçbir zaman sorun olmadığını ve olmaması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe günü Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupalı şirketlerin, Çin'in nadir element ihracatına getirdiği kontroller konusundaki endişelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Wang, hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen çift kullanımlı ürünlerle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmanın her ülkenin egemenlik hakkı ve uluslararası sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Wang, Çin'in politikasının uluslararası uygulamalarla tutarlı olduğunu ve küresel barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Wang, ihracat kontrol düzenlemelerine uyulduğu ve gerekli prosedürler tamamlandığı sürece Avrupalı işletmelerin olağan taleplerinin karşılanacağını belirtti.

Wang, Çinli yetkililerin Avrupalı şirketlere yapılan ihracatı kolaylaştırmak için "hızlandırılmış yol" mekanizması kurduğunun da altını çizdi.

Wang, belli ülkelerin Çin ve Avrupa arasındaki bu meseleyi art niyetli şekilde kasıtlı olarak abarttığını sözlerine ekledi.