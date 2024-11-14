Çin, Okyanus Tuzluluğu İçin Yeni Uydu Fırlattı

TAİYUAN, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan, okyanusların tuzluluk oranını tespit için uydu taşıyan Uzun Yürüyüş-4B Y53 taşıyıcı roketi, 14 Kasım 2024.
Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne (CNSA) göre Çin, perşembe günü okyanusların tuzluluk oranını tespit için uzaya yeni bir uydu gönderdi.
Uzun Yürüyüş-4B Y53 taşıyıcı roketi ile Beijing saati ile 06.42'da fırlatılan uydu, önceden belirlenen yörüngesine başarıyla girdi. (Fotoğraf: CNSA/Xinhua)
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