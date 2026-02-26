Çin, Osaka'ya Seyahat Uyarısı Yayınladı - Son Dakika
Çin, Osaka'ya Seyahat Uyarısı Yayınladı

26.02.2026 11:45
Çin, Osaka'da bir vatandaşının gasbedilmesinin ardından, vatandaşlarını seyahat etmemeye çağırdı.

Çin, Japonya'nın Osaka şehrinde bir Çin vatandaşının gasbedilmesinin ardından, vatandaşlarına bu şehre seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

Çin'in Osaka Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, Osaka şehrinin Sumiyoşi bölgesinde bir Çin vatandaşının caddede yürürken kimliği bilinmeyen bir kişi saldırısına uğradığı ve sırt çantasının gasbedildiği belirtildi.

Çin vatandaşının çantasında bulunan 5 milyon yenin (32 bin 100 dolar) çalındığı aktarılan açıklamada, Başkonsolosluğun derhal yerel polis birimlerinden olayın en kısa sürede çözülmesini ve Japonya'daki Çin vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin sağlanmasını talep ettiği ifade edildi.

Açıklamada, son zamanlarda benzer vakaların artması ve güvenlik durumundaki bozulma nedeniyle vatandaşlara Osaka'ya seyahat etmemeleri, halihazırda şehirde bulunanların ise yerel güvenlik durumunu yakından izleyerek teyakkuzda olmaları, yanlarında büyük miktarda nakit taşımaktan kaçınmaları uyarısı yapıldı.

Çin ile Japonya arasında diplomatik gerilim

Seyahat uyarısı, Pekin ile Tokyo arasında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle yaşanan diplomatik gerilimin uzantısı oldu.

Başbakan Takaiçi'nin 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japonya Başbakanı, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Takaiçi'nin sözleri nedeniyle Japonya'ya protesto notası vermişti. İki ülke arasındaki kriz, seyahat uyarılarından uçuş iptallerine, engellenen konserlerden ithalat ve ihracat yasaklarına, siyasi polemiklerden askeri sürtüşmelere uzanan bir seyir izliyor.

Kaynak: AA

