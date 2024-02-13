Çin Otomobil İmalat Sektörü 2023 Yılında Güçlü Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin Otomobil İmalat Sektörü 2023 Yılında Güçlü Büyüme Kaydetti

Çin Otomobil İmalat Sektörü 2023 Yılında Güçlü Büyüme Kaydetti

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Çin'in otomobil imalat sektörü 2023 yılında güçlü bir büyüme kaydetti. Sektörün endüstriyel katma değeri bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 artarak ülkenin genel imalat endüstrisinin 8 puan üzerine çıktı. Ayrıca sektörün toplam işletme geliri yüzde 11,9 artarak 10,1 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti ve şirketlerin toplam karı yüzde 5,9 artarak 508,63 milyar yuana yükseldi.

13.02.2024 12:21  Güncelleme: 12:24
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BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'in otomobil imalat sektörü 2023 yılında güçlü büyüme kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, geçen yıl sektörün endüstriyel katma değeri bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 artarak ülkenin genel imalat endüstrisinin 8 yüzde puan üzerine çıktı.

Sektörün toplam işletme geliri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,9 artarak 10,1 trilyon yuan (yaklaşık 1,42 trilyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Veriler, sektördeki şirketlerin toplam karının ise yıllık bazda yüzde 5,9 artarak 508,63 milyar yuana yükseldiğini ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua

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Çin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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