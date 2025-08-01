Çin Oyun Pazarı Rekor Kırdı

SHANGHAİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in oyun pazarının 2025 yılının ilk yarısındaki gerçek satış geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,08 artışla 168 milyar yuana (yaklaşık 23,5 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdı.

Çin'in Shanghai kentinde devam eden Çin Uluslararası Dijital Eğlence Endüstrisi Konferansı Zirve Forumu'nda açıklanan verilere göre söz konusu dönemde Çinli oyun kullanıcılarının sayısı 679 milyona yaklaşırken, Çin'de geliştirilen oyunların yurtdışı pazarlardaki gerçek satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,07 artışla 9,5 milyar ABD dolarını aştı.

Çin Ses-Görüntü ve Dijital Yayıncılık Derneği'nin konferans sırasında yayınladığı sektör raporuna göre Çin oyunlarının başlıca yurtdışı pazarı yüzde 31,96 ile ABD olurken onu Japonya ve Güney Kore takip etti.

Çin, 2024 yılında 325 milyar yuanı aşan iç satış geliriyle dünyanın en büyük oyun pazarı haline geldi.

Derneğin genel sekreteri ve başkan yardımcısı olan Ao Ran, "Derin kültürel mirası ve sürekli teknolojik yenilikleriyle Çin oyun endüstrisi, dünya sahnesinde yüksek bir tanınırlık kazanıyor" dedi.