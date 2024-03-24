Çin Oyun Pazarı Şubat Ayında Büyüdü

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BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin'in oyun pazarı Şubat ayında bir önceki yılın Şubat ayına göre yüzde 15,12 artışla 24,88 milyar yuan (3,5 milyar ABD doları) gelir elde etti.

Araştırma ajansı CNG tarafından yayımlanan rapora göre bu rakam Ocak ayına göre yüzde 2,17 artışı temsil ediyor.

Rapora göre yerli mobil oyun pazarının fiili satış geliri 18,26 milyar yuana ulaşarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,88'lik kayda değer bir artış elde etti.

Rapora göre bu dönemde Çin'in yerel olarak geliştirdiği oyunlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,87'lik bir artışla 20,31 milyar yuan satış gelirine ulaştı.