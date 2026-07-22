Çin Petrol ve Doğalgaz Üretiminde Rekor - Son Dakika
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Çin Petrol ve Doğalgaz Üretiminde Rekor

Çin Petrol ve Doğalgaz Üretiminde Rekor
22.07.2026 12:13
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Çin, 2025'te ham petrol ve doğalgaz üretimini 420 milyon ton petrol eşdeğerine çıkaracak.

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in ham petrol ve doğalgaz üretimi 2025 yılında 420 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, ham petrol üretimi 2025'te 216 milyon tona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, doğalgaz üretimi art arda 9. yılda da yıllık 10 milyar metreküpten fazla artış kaydetti. Söz konusu artış, ülkenin bağımsız enerji güvenliği kapasitesindeki belirgin iyileşmeyi ortaya koydu.

Çin'in kaya petrolü üretimi ise 2025'te 8,5 milyon tonu aşarak, 2018'de kaydedilen hacmin 10 katının üzerine çıktı.

Verilere göre, petrol ve doğalgaz sektörü 2019-2025 yılları arasında yurtiçi petrol ve doğalgaz arama ile geliştirme faaliyetlerini artırmaya yönelik yedi yıllık eylem planını eksiksiz uygulayarak hem rezervlerde hem de üretimde rekor seviyelere ulaştı.

Sektörün 2026 hedefleri arasında, yeni bir stratejik petrol ve doğalgaz arama ile geliştirme hamlesi başlatmak, sektördeki yatırımları artırmaya devam etmek, doğalgaz üretimindeki artışı sürdürmek ve yurtiçi ham petrol üretimini 200 milyon tonun üzerinde tutmak yer alıyor.

İdare'nin verilerine göre, Çin'in ham petrol ve doğalgaz üretimi, 2024 yılında ilk kez 400 milyon ton petrol eşdeğerini aşmıştı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hamster Coin, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

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