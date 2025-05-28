SUİFENHE, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Suifenhe kentinde geçen mayıs ayında yapımına başlanan 602 metrelik demiryolu tüneli çarşamba günü tamamlandı. Yeni tünel, Suifenhe'yi Çin- Rusya sınırına bağlayan ve saatte 120 kilometre hızla işleyecek şekilde yenilenen demiryolunun hat kapasitesini önemli ölçüde artıracak.
Son Dakika › Güncel › Çin-Rusya Demiryolu Tüneli Tamamlandı - Son Dakika
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