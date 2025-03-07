Çin-Rusya İlişkileri Sağlam Temellere Sahip - Son Dakika
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Çin-Rusya İlişkileri Sağlam Temellere Sahip

Wang Yi, Çin-Rusya ilişkilerinin istikrarlı ve sarsılmaz olduğunu vurguladı, üçüncü taraf etkisi yok.

07.03.2025 13:37
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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin- Rusya ilişkilerinin olgun, dirençli ve istikrarlı olduğunu vurgulayarak, bu ilişkilerin herhangi bir üçüncü tarafın etkisine açık olmadığını ve hiçbir beklenmedik gelişme karşısında sarsılmayacağını söyledi.

Wang, cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilerin, "jeopolitik oyunların bir değişkeni olmaktan ziyade, çalkantılı dünyanın değişmezi" olduğunu vurguladı.

Bakan, uluslararası arenadaki değişiklikler ne olursa olsun Çin-Rusya dostluğunun tarihsel mantığının değişmeyeceğini ve özü itibarıyla sahip olduğu itici gücün azalmayacağını ifade etti.

İki ülkenin ilişkilerini geliştirirken "bağlantısızlık, çatışmasızlık ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama" ilkelerini benimsediğini belirten Wang, bunun yeni bir büyük ülke ilişkileri modeli oluşturmada öncü bir çaba olduğunu ve komşu ülkeler arasındaki ilişkilere iyi bir örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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