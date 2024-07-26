Çin, Rusya ve Laos İşbirliğini Güçlendirmek İçin Toplantı Yaptı

Güncel

İlk üçlü dışişleri bakanları toplantısını yapan Çin, Rusya ve Laos, işbirliğini güçlendirme ve bölgesel güvenlik ve istikrarı koruma taahhüdünde bulundu.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin, Rusya ve Laos'un dışişleri bakanları Laos'un başkenti Viyentiyan'da bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "hegemonyacılık, korumacılık ve bölgesel çatışmaların" damgasını vurduğu bir küresel ortamda "Küresel Güney"in artan etkisine işaret ederek üç ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin yalnızca ortak çıkarlarını korumakla kalmayıp bölgesel istikrar ve refahı da teşvik edeceğini kaydetti.

Laos'u, üstlendiği Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dönem başkanlığı rolünden dolayı tebrik eden Wang, Çin'in ASEAN merkezli bölgesel işbirliğini destekleme konusunda Rusya ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu ve Laos ile diğer ASEAN ülkelerinin işbirliği için doğru istikameti sürdürmelerinin de önemini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith de taraflar arasındaki samimi, karşılıklı desteğin ve önemli konulardaki ortak pozisyonların altını çizerek üçlü işbirliğinin ülkelerin halklarına da fayda sağladığını belirtti.

Lavrov ve Kommasith, Çin ile iletişim ve koordinasyonu artırma, siyasi güveni sağlamlaştırma ve bölgedeki ortak çıkarları korumak için işbirliğini sürdürme isteklerini ifade etti.

Öte yandan, toplantıda, bakanlar "Kuşak ve Yol" işbirliğinin başarılarından övgüyle söz ederek bu girişiminin, Avrasya Ekonomik Birliği ve ASEAN'ın kalkınma stratejileriyle daha fazla bütünleştirilmesi taahhüdünde bulundu.

Bakanlar ayrıca, dış güçlerin Asya-Pasifik bölgesinde sorun yaratmasından duydukları endişeyi belirterek bölgesel gerilimleri yatıştırmak ve bölgesel güvenlik ve istikrarı korumak için koordinasyonu güçlendirme konusundaki kararlılıklarını dile getirdiler.

Çin ve Rusya Doğu Asya'da işbirliğini sürdürecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Asya-Pasifik bölgesinin önemli ülkeleri ve ASEAN'ın diyalog ortakları olarak Çin ile Rusya'nın, Doğu Asya işbirliği konusunda iletişim ve koordinasyonu sürdürebileceklerini söyledi.

Wang, Çin-Rusya ilişkilerinin sağlam siyasi karşılıklı güven, geniş işbirliği perspektifleriyle olgun, istikrarlı, dirençli ve bağımsız olduğuna işaret ederek değişken ve karmaşık uluslararası durum ve dış rahatsızlıklar ve engeller karşısında Çin'in, birbirlerini sıkıca desteklemek, temel çıkarlarını korumak, kalkınma ve yeniden canlanma için birbirlerinin iyi ortağı olarak kalmak için Rusya ile çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Lavrov ise Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 20. Merkez Komitesinin 3. Genel Kurulu'nun başarıyla tamamlanması dolayısıyla tebriklerini sunarak, dünyaca ünlü etkinliğin sadece Çin'in kendi kalkınması için değil, aynı zamanda küresel ekonomik toparlanma için de büyük önem taşıdığını söyledi.

Çin ile yakın iletişimi sürdürdüklerini, stratejik işbirliğini güçlendirdiklerini, adil ve hakkaniyetli bir uluslararası düzeni birlikte desteklediklerini aktaran Lavrov, Rusya'nın, ASEAN'ı desteklemek ve dış güçlerin müdahalesini ve sızmasını önlemek için Çin ile birlikte çalışacağını dile getirdi.