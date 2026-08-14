Çin Sahil Güvenliği Diaoyu Dao\'da Devriye

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) - Çin Sahil Güvenliği'ne ait filo, Çin'in Diaoyu Dao adası ve bitişik adalarının karasularında devriye görevine çıktı.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada cuma günü gerçekleştirilen devriyenin yasalara uygun olarak gerçekleştirildiği ve ülkenin bölgedeki haklarını korumayı amaçladığı belirtildi.