Çin Sahil Güvenliği Diaoyu Dao'da Devriye
Çin, Diaoyu Dao adaları karasularında devriye görevine başladı, bölgedeki haklarını koruma vurgulandı.
BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) - Çin Sahil Güvenliği'ne ait filo, Çin'in Diaoyu Dao adası ve bitişik adalarının karasularında devriye görevine çıktı.
Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada cuma günü gerçekleştirilen devriyenin yasalara uygun olarak gerçekleştirildiği ve ülkenin bölgedeki haklarını korumayı amaçladığı belirtildi.
Kaynak: Xinhua
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