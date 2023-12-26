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Çin, sanayi sektörünün gelişimini hızlandırmak için önlemler alacak - Son Dakika
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Çin, sanayi sektörünün gelişimini hızlandırmak için önlemler alacak

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, önümüzdeki yıl sektördeki istikrarlı toparlanmayı temel alarak sanayi sektörünün gelişimini hızlandırmak için önlemler alacağını duyurdu. Bakanlık, kilit sektörlerin gelişimini destekleyecek politika desteğini artıracak, bilim-teknoloji inovasyonlarını teşvik edecek, talebi genişletecek ve sanayi şirketlerinin maliyetlerini azaltacak.

Çin, sanayi sektörünün gelişimini hızlandırmak için önlemler alacak
26.12.2023 - 11:44,  Güncelleme: 11:48
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BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önümüzdeki yıl sektördeki mevcut istikrarlı toparlanmayı temel alarak sanayi sektörünün gelişimini hızlandırmaya yönelik önlemler alacağını duyurdu.

Bakanlığa bağlı Operasyon, İzleme ve Koordinasyon Bürosu Başkanı Tao Qing kısa süre önce yaptığı bir söyleşide, Çin'in kilit önemdeki sektörlerin istikrarlı gelişimini destekleyecek politika desteğini artıracağını, bilim- teknoloji inovasyonlarını teşvik edeceğini, talebi genişleteceğini ve sanayi şirketlerinin maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Tao, bu yılın başlarından itibaren politika çalışmalarının etkisini göstermesi ve temelin sağlamlaştırılmasıyla birlikte, dalgalanmalara rağmen endüstriyel ekonominin istikrarlı toparlanma sergilediğini ve iyi bir ivme yakaladığını ifade etti.

Bakanlığa bağlı Bilgi ve İletişimi Geliştirme Bürosu Başkanı Xie Cun ise ülkenin 5G ağlarının ve gigabit optik ağlarının kurulumunu hızlandırmayı ve temel cihazlarda yenilikçi atılımları teşvik etmeyi sürdürmeyi amaçladığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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