Çin Sanayi Üretimi Ekim'de Yüzde 5,3 Arttı

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BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü yayımladığı verilere göre önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi, ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,41 artarak hafif yükselirken ocak-ekim döneminde ise yıllık bazda yüzde 5,8 artış kaydetti.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.