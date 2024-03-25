Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Kamboçya ile askeri işbirliğini geliştirmek için görüştü

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Pazartesi günü Beijing'de Kamboçya Kraliyet Silahlı Kuvvetleri başkomutan yardımcısı ve Kamboçya Kraliyet Kara Kuvvetleri komutanı Mao Sophan ile bir araya geldi. Görüşmede iki taraf, askeri işbirliğini daha da geliştirme sözü verdi.
Dong, Çin ile Kamboçya arasındaki dostluğun zaman içinde gelişmeye devam ettiğini ve iki ülke liderinin stratejik rehberliği altında ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğu inşasının yüksek kaliteli, üst düzey ve yüksek standartlı yeni bir döneme girdiğini kaydetti.
İki ülke liderinin vardığı askeri işbirliği mutabakatının hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Dong, iki tarafın stratejik iletişimi derinleştirmesi, işbirliği mekanizmalarından istifade etmesi ve bölgesel barışa katkıda bulunmak için işbirliğinin kalitesini ve verimliliğini artırması gerektiğini belirtti.
Mao Sophan ise Kamboçya'nın tek Çin ilkesini kararlılıkla savunduğunu ve iki ordu arasındaki tatbiki işbirliği ve etkileşimleri artırmak üzere Çin'le çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.
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