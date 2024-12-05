Çin Savunma Bakanı Yolsuzluk İddialarına Rağmen Forumda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Savunma Bakanı Yolsuzluk İddialarına Rağmen Forumda

Savunma Bakanı Dong Cün, yolsuzluk soruşturması haberlerinin ardından bir güvenlik forumuna katıldı.

05.12.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de uluslararası basında hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı iddia edilen Savunma Bakanı Amiral Dong Cün, Şanghay şehrinde düzenlenen güvenlik forumuna katıldı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Bakan Dong, Batı Afrika'daki Gine Körfezi'nde uluslararası güvenliğin tartışıldığı forumda konuştu.

Dong, konuşmasında, Çin'in deniz işbirliği için bölgedeki silahlı kuvvetlerle çalışmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Çinli Bakan, hakkında ortaya atılan soruşturma iddiasının ardından ilk kez kamunun karşına çıktı.

İngiliz Financial Times gazetesinin 27 Kasım'da yayımladığı haberde, Dong hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı ileri sürülmüştü.

Gazete, "eski ve görevdeki ABD'li yetkililere" dayandırdığı haberinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin Halk Kurtuluş Ordusuna yönelik yeni bir soruşturma dalgası başlattığını, bunun görevdeki Savunma Bakanı Dong'u da içine aldığı iddiasını aktarmıştı.

Önceki iki bakan yolsuzlukla suçlanmıştı

Amiral Dong, geçen yıl bir süre ortadan kaybolduktan sonra yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınan eski Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine Aralık 2023'te bakanlık vazifesine atanmıştı.

Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son iki yılda çok sayıda üst düzey asker, ordu ve partiden ihraç edilmiş, meclis üyeliğinden azledilmişti.

2023'te önce Çin Halk Kurtuluş Ordusunun stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerini ve ardından askeri donatım ve modernizasyonundan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesini hedef alan soruşturmalar başlatılmıştı.

Soruşturmaların ardından daha önce söz konusu birimlerin komutanlıklarını yapan önceki iki Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu ordu ve partiden ihraç edilirken, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanacakları bildirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanı Yolsuzluk İddialarına Rağmen Forumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
08:54 Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor
08:26 İran güne art arda depremlerle başladı İran güne art arda depremlerle başladı
08:23 En düşük emekli maaşı kaç lira olacak İşte masadaki rakam En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte masadaki rakam
07:44 Soylu’dan “veda“ açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim Soylu'dan "veda" açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim
07:31 Menbiç’te operasyon için geri sayım 8 yıllık hasret bitecek Menbiç'te operasyon için geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek
07:17 Rejinin ’’terör örgütü’’ hatırlatması Ahmet Hakan’ı sinirlendirdi Rejinin ''terör örgütü'' hatırlatması Ahmet Hakan'ı sinirlendirdi
07:12 Çok sayıda katliama karışan Esad rejimi komutanı Suheyl Hassan, Hama’da yaralandı Çok sayıda katliama karışan Esad rejimi komutanı Suheyl Hassan, Hama'da yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 20:46:47. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanı Yolsuzluk İddialarına Rağmen Forumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.