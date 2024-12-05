Çin Savunma Bakanı Yolsuzluk İddialarına Rağmen Forumda

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Çin'de uluslararası basında hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı iddia edilen Savunma Bakanı Amiral Dong Cün, Şanghay şehrinde düzenlenen güvenlik forumuna katıldı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Bakan Dong, Batı Afrika'daki Gine Körfezi'nde uluslararası güvenliğin tartışıldığı forumda konuştu.

Dong, konuşmasında, Çin'in deniz işbirliği için bölgedeki silahlı kuvvetlerle çalışmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Çinli Bakan, hakkında ortaya atılan soruşturma iddiasının ardından ilk kez kamunun karşına çıktı.

İngiliz Financial Times gazetesinin 27 Kasım'da yayımladığı haberde, Dong hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı ileri sürülmüştü.

Gazete, "eski ve görevdeki ABD'li yetkililere" dayandırdığı haberinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin Halk Kurtuluş Ordusuna yönelik yeni bir soruşturma dalgası başlattığını, bunun görevdeki Savunma Bakanı Dong'u da içine aldığı iddiasını aktarmıştı.

Önceki iki bakan yolsuzlukla suçlanmıştı

Amiral Dong, geçen yıl bir süre ortadan kaybolduktan sonra yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınan eski Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine Aralık 2023'te bakanlık vazifesine atanmıştı.

Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son iki yılda çok sayıda üst düzey asker, ordu ve partiden ihraç edilmiş, meclis üyeliğinden azledilmişti.

2023'te önce Çin Halk Kurtuluş Ordusunun stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerini ve ardından askeri donatım ve modernizasyonundan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesini hedef alan soruşturmalar başlatılmıştı.

Soruşturmaların ardından daha önce söz konusu birimlerin komutanlıklarını yapan önceki iki Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu ordu ve partiden ihraç edilirken, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanacakları bildirilmişti.