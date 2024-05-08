Çin Savunma Bakanlığı: Helikopter olayı makul ve yasal - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanlığı: Helikopter olayı makul ve yasal

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin ordusunun Avustralya donanmasına ait bir helikopteri Sarı Deniz'in uluslararası suları üzerinden uzaklaştırmak için aldığı önlemin makul, güvenli, profesyonel ve yasal olduğunu belirtti. Zhang, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles'in iddialarını yalanlarken, Çin birliklerinin helikopteri bölgeden uzaklaştırmak için yürütülen operasyonların uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade etti.

08.05.2024 11:47
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BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin ordusunun Avustralya donanmasına ait bir helikopteri Sarı Deniz'in uluslararası suları üzerinden uzaklaştırmak için aldığı önlemin makul, güvenli, profesyonel ve yasal olduğunu belirtti.

Zhang, Salı günü yaptığı açıklamada, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles'in, 4 Mayıs'ta Çin savaş uçağının söz konusu helikopterin "yolunu kesmesini" "çok ciddi bir olay" olarak nitelendirdiği iddiaları yalanlarken bu ifadeleri kullandı.

Zhang'a göre, Çin donanmasına ait bir filonun 3-4 Mayıs tarihlerinde Sarı Deniz'de eğitim yaptığı esnada, Avustralya'ya ait güdümlü füze destroyeri HMAS Hobart, yakın keşif yapmak ve Çin tarafının normal eğitim faaliyetlerini aksatmak amacıyla gemiden üç kez helikopter kaldırdı.

Çin birliklerinin Avustralya'ya ait helikopteri sesli olarak uyardığını söyleyen sözcü, helikopteri bölgeden uzaklaştırmak için yürütülen meşru, makul, profesyonel ve güvenli operasyonların uluslararası hukuk ve uygulamalara tamamen uygun olduğunu ifade etti.

Sözcü, "Avustralya'yı Çin'in egemenliğine ve güvenlik kaygılarına hakiki anlamda saygı göstermeye, yanlış söylemler yaymayı bırakmaya, kendi deniz ve hava kuvvetlerinin operasyonlarını sıkı şekilde denetlemeye, tüm tehlikeli provokasyonları durdurmaya, ayrıca iki ülke ile iki ordu arasındaki genel ilişkiyi baltalamaktan kaçınmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanlığı: Helikopter olayı makul ve yasal - Son Dakika

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