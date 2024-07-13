Çin Savunma Bakanlığı: Shanghai İşbirliği Örgütü'nde Savunma ve Güvenlik İşbirliği İlerliyor - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanlığı: Shanghai İşbirliği Örgütü'nde Savunma ve Güvenlik İşbirliği İlerliyor

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Shanghai İşbirliği Örgütü çatısı altında savunma ve güvenlik işbirliği konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Zhang, örgütün diğer üyeleriyle yapılan toplantılarda uluslararası askeri işbirliği ve güvenlik konularında bir dizi hedef belirlendiğini ve Çin ordusunun bu alanda daha fazla katkıda bulunmaya kararlı olduğunu ifade etti.

13.07.2024 13:14
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BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Shanghai İşbirliği Örgütü çatısı altında savunma ve güvenlik işbirliği konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Zhang, söz konusu açıklamayı, Cuma günü Çin'in örgütün diğer üyeleriyle savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğine ilişkin bir soruya yanıt verirken yaptı.

Sözcü ayrıca Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde yürütülen kurumsal toplantıların üye ülkeler arasındaki etkileşimi kolaylaştırdığını belirtti. Zhang, Çin'in örgüte üye olan ülkelerin uluslararası askeri işbirliği departmanları arasındakiler de dahil olmak üzere Shanghai İşbirliği Örgütü toplantılarına aktif olarak katıldığını ve uluslararası ve bölgesel güvenlik konularında bir dizi işbirliği hedefi belirlediklerini söyledi.

Pragmatik işbirliğinin de kayda değer sonuçlar doğurduğunu ifade eden Zhang, örgüte üye ülkelerin savunma bakanlıkları ve ordularının tıp, ulaşım ve insani yardım gibi alanlarda kapsamlı etkileşimlerde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Zhang, Çin ordusunun Shanghai İşbirliği Örgütü ülkelerinin ordularıyla savunma ve güvenlik işbirliğini derinleştirerek dünya ve bölgesel barışına ve kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanlığı: Shanghai İşbirliği Örgütü'nde Savunma ve Güvenlik İşbirliği İlerliyor - Son Dakika
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