Çin Savunma Bakanlığı: Taiwan ordusunun her hareketinden haberdarız

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, Taiwan ordusunun her hareketinden haberdar olduğunu ve Çin'in ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti.

Wu söz konusu açıklamayı Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Taiwan ordusunun adada yaklaşan liderlik seçimi öncesindeki açıklamalarına ilişkin soru üzerine yaptı.

Sözcü, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin kasıtlı olarak sözde "anakaradan askeri bir tehdit" geleceği iddiasını gündeme getirdiğini ve seçimlerde fayda sağlamak için gerilimi tırmandırdığını ifade etti.