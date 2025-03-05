Çin Savunma Bütçesini Artırıyor

Güncel

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, 2025 ulusal savunma bütçesinde yüzde 7,2 düzeyinde bir artış yapılacağını duyurdu.

Çarşamba günü ulusal yasama organına sunulan bütçe taslağı raporuna göre, ülkenin savunma harcamalarının bu yıl 1,784665 trilyon yuan (yaklaşık 249 milyar ABD doları) olması planlanıyor.