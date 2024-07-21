Çin, sel felaketinden etkilenen bölgelere 350 milyon yuan yardım ayırdı

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BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu selden etkilenen Henan, Shaanxi ve Sichuan eyaletlerindeki afet yardımı ve restorasyon çabalarına destek olmak üzere merkezi bütçeden 350 milyon yuan (yaklaşık 49,08 milyon ABD doları) ayırdığını belirtti.

Pazar günü yapılan açıklamaya göre fon, üç eyalette selden zarar gören okul, hastane ve sel kontrol tesisleri gibi yapıların acil olarak iyileştirilmesini finanse etmek için kullanılacak.